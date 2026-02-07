le olimpiadi
07 febbraio 2026 alle 13:43aggiornato il 07 febbraio 2026 alle 13:45
Milano-Cortina: Italia subito medaglia, Franzoni argento e Paris bronzo in discesaA Bormio i velocisti sul podio, l'oro inaugurale dei Giochi a von Allmen
Prime medaglie per l'Italia nel primo giorno ufficiale dei Giochi di Milano Cortina.
Nella discesa libera a Bormio doppietta degli azzurri con l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris.
Vittoria dello svizzero Franjo von Allmen, mentre resta fuori dal podio uno dei favoriti della vigilia, il campione elvetico Marc Odermatt.
