Prime medaglie per l'Italia nel primo giorno ufficiale dei Giochi di Milano Cortina.

Nella discesa libera a Bormio doppietta degli azzurri con l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris.

Vittoria dello svizzero Franjo von Allmen, mentre resta fuori dal podio uno dei favoriti della vigilia, il campione elvetico Marc Odermatt.

- IN AGGIORNAMENTO -

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata