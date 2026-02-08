olimpiadi
08 febbraio 2026 alle 14:49
Milano-Cortina, Dalmasso bronzo nello snowboard femminileL’italiana sul podio nel gigante parallelo femminile, sconfitta l'altra azzurra Elisa Caffon
Nuova medaglia per il team azzurro ai Giochi invernali di Milano Cortina.
Lucia Dalmasso ha vinto il bronzo nel gigante parallelo femminile di snowboard. Un successo arrivato nel derby tutto italiano per la medaglia, dalla quale è uscita sconfitta Elisa Caffon.
