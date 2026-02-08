Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera di Milano Cortina. Oro all'americana Breezy Johnson, argento alla tedesca Emma Aicher.

Una gara segnata purtroppo dalla caduta choc di Lindsey Vonn: l'americana, una delle favorite della discesa di oggi, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice.

Le immagini mostrano chiaramente entrambe le gambe in torsione nel corso della caduta spaventosa.

La 41enne del Minnesota è stata caricata sull'elicottero con un verricello e portata via in direzione del punto di primo soccorso, dove verranno fatti i primi accertamenti e verrà deciso se sarà indirizzata all'ospedale olimpico Codivilla a Cortina d'Ampezzo. Possibile il trasferimento agli ospedali di Belluno o Treviso.

La gara è dunque ripresa dopo un’interruzione di circa venti minuti.

