Sale a quota 8 il totale delle medaglie vinte fin qui dall’Italia, 5 nella giornata odierna, assoluta protagonista in quel di Milano-Cortina 2026. Ad arricchire ulteriormente il bottino azzurro ci ha pensato Dominik Fischnaller, conquistando la medaglia di bronzo nella finale di slittino singolo maschile.

Un risultato maturato in due giorni dopo che, nelle prime due gare disputate ieri (sabato 7 febbraio), Fischnaller aveva concluso la propria prova in 3:32.125. Al termine delle manche odierne, solo due atleti sono riusciti a piazzarsi davanti allo slittinista azzurro: Max Langenhan (3:31.191) e Jonas Mueller (3:31.787).

Per Fischnaller si tratta della seconda medaglia olimpica consecutiva, dopo il bronzo ottenuto a Pechino 2022. Domenica storica anche per l’Italia, che non era mai andata oltre le 3 medaglie in un singolo giorno.

