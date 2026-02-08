La quarta edizione del Rally Sulcis Iglesiente prende forma e, in attesa che da venerdì 13 a domenica 15 marzo si accendano finalmente i motori, la Mistral Racing ha ufficializzato i dettagli sul percorso. Anche quest’anno, la manifestazione prevederà un Rally Moderno, che si conferma l’atteso e appassionante round d’apertura della Coppa Rally di Zona Aci Sport in Sardegna e del Campionato Regionale, e un Rally Storico, che si disputerà sul medesimo tracciato, in coda alle vetture moderne, e sarà valido per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Il Rally è organizzato con il supporto della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Delegazione Sardegna Aci Sport, dell’Aci Cagliari, della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e di dodici Comuni: Iglesias, Carbonia, Giba, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.

Saranno 71,84 i chilometri cronometrati, distribuiti in dieci speciali, e 392,84 i chilometri totali da percorrere in due giorni. Confermati partenza e arrivo in Piazza Sella, a Iglesias, che ospiterà anche direzione gara, sala stampa e, il sabato, il parco assistenza (in Via Pacinotti) e il riordino notturno (neò Campo Sportivo Monteponi). Come nelle edizioni precedenti, la domenica il parco assistenza si sposterà nel cuore di Carbonia, in Piazza Roma e nelle vie adiacenti.

Nella mattinata di sabato 14 marzo, ancora prima che la gara inizi, il Rally Sulcis Iglesiente giocherà subito uno dei propri assi nella manica: lo spettacolare shakedown “Fontanamare”, test cronometrato facoltativo che si svolgerà come di consueto lungo la scenografica litoranea per Nebida, nastro di asfalto con vista sul Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Europa.

Un’esperienza ineguagliabile, ragion per cui anche nel 2026 la Mistral Racing ha stabilito che sarà gratuito per tutte le vetture in gara. Alle 15 del sabato, Piazza Sella ospiterà la cerimonia di partenza, con le vetture che faranno subito rotta verso le prime due prove, da ripetere due volte, come era avvenuto anche nell’edizione 2025.

Si tratta della speciale Is Arruastas (4,67km, partenza della prima vettura alle 15.15 e alle 18.25), ricavata alle porte di Iglesias su un tratto stradale recentemente asfaltato e dunque dal manto impeccabile, e della Bacu Abis (9,42km, ore 15.55 e 19.05), che coinvolgerà la frazione di Carbonia e regalerà un’avvincente seconda tornata in notturna.

Tra il primo e il secondo passaggio, dalle 16.30, le auto effettueranno un riordino sul lungomare Amerigo Vespucci di Portoscuso e, dalle 17.40, una tappa al parco assistenza. La giornata si chiuderà con il riordino notturno al Campo Sportivo Monteponi di Iglesias.

A partire dalle 7.50 di domenica 15 marzo, i concorrenti lasceranno il riordino nel Campo Sportivo alla volta del parco assistenza di Carbonia, dove arriveranno dalle 8.25 e sosteranno per 30’. La giornata prevederà tre speciali da ripetere due volte. Si comincerà con la Santadi-Nuxis (7,49km, ore 9.45 e 13.35), che quest’anno verrà percorsa in senso contrario rispetto alle edizioni precedenti della gara, poi occhi puntati sulla novità del 2026, la Villaperuccio-Piscinas (8,01km, alle 10.10 e alle 14), che sarà seguita dal controllo a timbro a Giba, Comune new entry di questa edizione insieme a quello di Piscinas.

La terza speciale di giornata sarà la Perdaxius (6.33km, ore 11 e 14.50), stavolta proposta in una versione allungata di altri 900metri rispetto al passato e diventata, negli anni, un grande classico grazie all’inversione su sterrato vicino al campo sportivo. Dopo il primo passaggio, le vetture faranno rotta verso San Giovanni Suergiu, dove dalle 11.30 ci sarà il riordino e poi si recheranno a Carbonia, in parco assistenza, a partire dalle 12.15.

Anche nel secondo giro, i concorrenti dovranno compiere un controllo a timbro a Giba dopo la Villaperuccio-Piscinas. Arrivo e cerimonia di premiazione saranno, come da tradizione, in Piazza Sella, a Iglesias, a partire dalle 16. In attesa che si aprano ufficialmente le iscrizioni, come da regolamento un mese prima della gara, sono già tante le manifestazioni d’interesse ricevute dalla Mistral Racing anche dalla Penisola.

L’appuntamento, che ogni anno richiama nel Sulcis Iglesiente equipaggi da tutta la Sardegna e da oltre mare, si svolgerà in un weekend che, calendario motoristico alla mano, risulta essere piuttosto interessante anche per chi, impegnato nei campionati tricolore, è alla ricerca di una gara test per prepararsi al debutto.

Intanto, in questo fine settimana, gli organizzatori del Rally Sulcis Iglesiente sono presenti al Racing Meeting di Vicenza, nello stand in collaborazione con Automobile Club Sassari Sardegna, per promuovere la manifestazione e il territorio del Sulcis Iglesiente.

© Riproduzione riservata