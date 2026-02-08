Punizione troppo severa per la Torres che al "Vanni Sanna" viene superata 3-0 dalla Juventus Next Gen. Partita condizionata dal rigore molto generoso decretato dall'arbitro quando il punteggio era ancora sullo 0-0 per un contatto davvero veniale tra Baldi e Brugarello. Oltretutto qualche minuto dopo l'espulsione (giusta) di Zambataro per fallo da ultimo uomo su Gunduz. Da ricordare che al 10' il nuovo acquisto Luciani non ha approfittato di un regalo della difesa bianconera concludendo in maniera fiacca dall'area piccola.

La Torres ha avuto coraggio anche in dieci e ha provato a reagire, soprattutto nel secondo tempo con l'ingresso di Masala e Sorrentino che ci hanno provato ma senza inquadrare la porta. Su contropiede il raddoppio al 73' di Guerra e all'83' l'incornata del corazziere Cerri per il punteggio finale.

Difficile chiedere di più alla squadra sassarese che ha giocato quasi un'ora in inferiorità numerica, ma dopo otto risultati utili di fila è il primo stop e vanno valutate le ricadute psicologiche.

