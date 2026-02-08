Il Regno Unito incorona gli azzurri perché il giorno dopo l'esordio al Sei Nazioni che ha visto l'Italia vincere 18-15 contro la Scozia, i media britannici elogiano la prestazione degli uomini di Quesada. E non è più un caso che, già alla vigilia, anche oltralpe si parlava di una squadra azzurra favorita.

Impensabile qualche tempo fa, ma tanto è cambiato negli ultimi anni e così il 'The Guardian' scrive di un'Italia che «brilla nella tempesta per ottenere il miglior inizio possibile a Roma», mentre la BBC definisce dei «demoni» i giocatori azzurri, capaci di adattarsi meglio al nubifragio capitolino. E infatti il Daily Mail parla di «monsone azzurro a Roma».

Ma la BBC non manca anche di sottolineare la sconfitta di ieri come «un fallimento» per la Scozia, con il Times che punta il dito sulla gestione del ct Townsend, il cui mandato sarebbe appeso a un filo sempre secondo il quotidiano.

Saldo al comando della nazionale italiana, invece, il collega Quesada, consapevole della crescita della sua squadra. Eppure al gioco degli obiettivi, anche nella conferenza di ieri, non ha voluto partecipare. «Vi lasciamo parlare», ha detto rivolgendosi ai giornalisti, «Ci fa piacere che fate i calcoli. Ma noi sappiamo dove dobbiamo migliorare ancora».

