Doppietta Italia nello skicross olimpico di Milano Cortina. Sotto la fitta nevicata di Livigno Simone Deromedis ha vinto l'oro precedendo l'altro italiano in gara, Federico Tomasoni.

«Siamo felicissimi. Ci contavamo molto, ci credevamo molto, un po' in silenzio. Deromedis è tutta la stagione che va bene, a Pechino aveva fatto quinto. Tomasoni anche. Siamo una squadra molto competitiva». Sono le parole a caldo del segretario generale del Coni, Carlo Mornati, dopo la doppietta azzurra nello ski cross.

Su come riuscire a far conoscere queste discipline a più persone, la ricetta di Mornati è chiara: «È solo la televisione. Nelle comunità locali attecchiscono molto. Per Jole Galli ieri c'erano tantissimi bambini. Le coperture olimpiche hanno il pregio di far vedere che ci sarebbe passione anche per questi sport».

