Europa League, Bologna corsaro in Norvegia: Castro piega il Brann, 1-0La squadra di Italiano riscatta parzialmente la settimana nera delle italiane in Europa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Bologna riscatta parzialmente la settimana nera delle italiane in Europa.
Dopo le sconfitte di Juve (5-2 a Istanbul), Atalanta (2-0 a Dortmund) e Inter (3-1 a Bodo), la squadra di italiano passa in Norvegia nel match di andata dei playoff di Europa League.
Gli emiliani si impongono di misura sul campo del Brann con il punteggio di 1-0. Decide il primo gol in Europa Leage di Castro, abile a battere il portiere norvegese con un preciso diagonale in area di rigore su assist di Cambiaghi.
Skorupski si supera a metà primo tempo evitando il pari norvegese, ma nel finale sono i felsinei a fallire il colpo del ko con Dallinga.
(Unioneonline)