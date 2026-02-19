Il Bologna riscatta parzialmente la settimana nera delle italiane in Europa.

Dopo le sconfitte di Juve (5-2 a Istanbul), Atalanta (2-0 a Dortmund) e Inter (3-1 a Bodo), la squadra di italiano passa in Norvegia nel match di andata dei playoff di Europa League.

Gli emiliani si impongono di misura sul campo del Brann con il punteggio di 1-0. Decide il primo gol in Europa Leage di Castro, abile a battere il portiere norvegese con un preciso diagonale in area di rigore su assist di Cambiaghi.

Skorupski si supera a metà primo tempo evitando il pari norvegese, ma nel finale sono i felsinei a fallire il colpo del ko con Dallinga.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata