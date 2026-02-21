Sono scattate ieri mattina in contemporanea in diverse regioni italiane alcune perquisizioni e sequestri operati dagli investigatori della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Cagliari su presunte frodi e corruzioni, ai danni di Enti pubblici, che ruoterebbero attorno alla gestione della fondazione Mont’e Prama.

Undici le persone che risultano iscritte nel registro degli indagati dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri, titolare del fascicolo, per ipotesi di reato che vanno, a vario titolo, dalla corruzione alla turbata libertà degli incanti, ma con anche un’ipotesi di falso.

Le indagini della Procura di Cagliari sono delegate agli investigatori del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Oristano.

Tra gli indagati spiccano l’attuale presidente della Fondazione archeologica di Cabras, il giornalista Anthony Muroni, e l’imprenditore culturale Raimondo Schiavone, da tanti conosciuto come “Mondino”, manager e fondatore di Opificio Innova. Alcune perquisizioni hanno interessato anche Cagliari.

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’Unione Digital

© Riproduzione riservata