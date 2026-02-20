Aveva svolto l’allenamento coi compagni per la prima volta nella giornata di ieri, ma questo non è bastato a Michael Folorunsho per rientrare nei convocati per Cagliari-Lazio (domani ore 20.45). Rinviato ancora il ritorno del centrocampista, peraltro con un passato nel settore giovanile biancoceleste, che potrà rivedersi soltanto venerdì prossimo a Parma: si era infortunato, al momento del gol, contro il Pisa lo scorso 21 dicembre.

Nella lista di Fabio Pisacane non c’è nemmeno Gianluca Gaetano, che dovrebbe averne ancora per due settimane. Con lui indisponibili i soliti lungodegenti Andrea Belotti e Mattia Felici, per i quali i tempi di recupero sono ancora piuttosto lunghi, oltre agli altri infortunati Gennaro Borrelli e Alessandro Deiola. Aggregato di nuovo l’attaccante della Primavera Paul Mendy.

Questa la lista dei 22 convocati di Pisacane per Cagliari-Lazio.

Portieri: 1 Elia Caprile, 12 Alen Sherri, 24 Giuseppe Ciocci;

Difensori: 2 Marco Palestra, 3 Riyad Idrissi, 15 Juan Rodríguez, 18 Othniël Raterink, 22 Alberto Dossena, 26 Yerry Mina, 28 Gabriele Zappa, 32 Zé Pedro, 33 Adam Obert;

Centrocampisti: 4 Luca Mazzitelli, 8 Michel Adopo, 25 Ibrahim Sulemana, 27 Joseph Liteta;

Attaccanti: 9 Semih Kılıçsoy, 20 Agustín Albarracín, 30 Leonardo Pavoletti, 31 Paul Mendy, 37 Yael Trepy, 94 Sebastiano Esposito.

© Riproduzione riservata