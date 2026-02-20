Aumenta la quota degli investitori americani nel Cagliari Calcio.

Fluorsid Group, si legge in un comunicato della società, ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria del 29% del capitale sociale al gruppo riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta.

I nuovi partner rafforzano dunque la propria posizione, pur restando in minoranza: ora detengono il 49% del capitale sociale del club.

«L’operazione – si legge nella nota del Cagliari Calcio - si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale».

Maurizio Fiori, classe ‘72, originario di Carbonia, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1990: «Per me non è solo un investimento, ma un privilegio e una responsabilità di profondo valore», aveva detto a novembre dopo l’acquisizione di una prima quota di minoranza del club rossoblù. «Da sardo orgoglioso, questo momento porta con sé un significato profondo. Cagliari racchiude la resilienza, passione e senso di appartenenza che unisce tutti i sardi nell'Isola e nel resto del mondo. Punto a contribuire per la crescita e i successi della società, dentro e fuori dal campo».

