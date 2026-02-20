Cagliari, Giulini cede altre quote agli americani: ora gli investitori Usa detengono il 49%«Consolidiamo la partnership per sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento del club, continuità nella gestione», si legge in una nota della società
Aumenta la quota degli investitori americani nel Cagliari Calcio.
Fluorsid Group, si legge in un comunicato della società, ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria del 29% del capitale sociale al gruppo riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta.
I nuovi partner rafforzano dunque la propria posizione, pur restando in minoranza: ora detengono il 49% del capitale sociale del club.
«L’operazione – si legge nella nota del Cagliari Calcio - si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale».
Maurizio Fiori, classe ‘72, originario di Carbonia, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1990: «Per me non è solo un investimento, ma un privilegio e una responsabilità di profondo valore», aveva detto a novembre dopo l’acquisizione di una prima quota di minoranza del club rossoblù. «Da sardo orgoglioso, questo momento porta con sé un significato profondo. Cagliari racchiude la resilienza, passione e senso di appartenenza che unisce tutti i sardi nell'Isola e nel resto del mondo. Punto a contribuire per la crescita e i successi della società, dentro e fuori dal campo».
(Unioneonline)