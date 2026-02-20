Serie A: la 26ª giornata inizia da Sassuolo-Verona, trasferte per Inter e NapoliLe partite della ventiseiesima giornata con risultati, marcatori e classifica
Squadre in campo per la ventiseiesima giornata di Serie A, con il Cagliari che ospita la Lazio nell’anticipo di sabato sera. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 20 febbraio
Sassuolo-Verona (ore 20.45)
Sabato 21 febbraio
Juventus-Como (ore 15)
Lecce-Inter (ore 18)
Cagliari-Lazio (ore 20.45)
Domenica 22 febbraio
Genoa-Torino (ore 12.30)
Atalanta-Napoli (ore 15)
Milan-Parma (ore 18)
Roma-Cremonese (ore 20.45)
Lunedì 23 febbraio
Fiorentina-Pisa (ore 18.30)
Bologna-Udinese (ore 20.45)
Classifica Serie A
Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Como 42
Atalanta 42
Bologna 33
Lazio 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Genoa 24
Cremonese 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15