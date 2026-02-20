Squadre in campo per la ventiseiesima giornata di Serie A, con il Cagliari che ospita la Lazio nell’anticipo di sabato sera. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 20 febbraio

Sassuolo-Verona (ore 20.45)

Sabato 21 febbraio

Juventus-Como (ore 15)

Lecce-Inter (ore 18)

Cagliari-Lazio (ore 20.45)

Domenica 22 febbraio

Genoa-Torino (ore 12.30)

Atalanta-Napoli (ore 15)

Milan-Parma (ore 18)

Roma-Cremonese (ore 20.45)

Lunedì 23 febbraio

Fiorentina-Pisa (ore 18.30)

Bologna-Udinese (ore 20.45)

Classifica Serie A

Inter 61

Milan 54

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Como 42

Atalanta 42

Bologna 33

Lazio 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28

Torino 27

Genoa 24

Cremonese 24

Lecce 24

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

