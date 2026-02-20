Confermata la vocazione corsara, ora la Torres cerca la vittoria casalinga che manca addirittura dalla prima giornata. Domani alle 14.30 arriva al “Vanni Sanna” la Vis Pesaro, formazione che occupa il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff promozione.

Il tecnico Alfonso Greco inquadra la sfida: “La Vis Pesaro è sempre una squadra fastidiosa da incontrare, non facciamo calcoli e giochiamo con una mentalità forte, cercando di ottenere il risultato pieno con una gara attenta e sfruutando il buon momento dopo il pareggio di Ascoli e la vittoria a San Benedetto”.

Il Perugia osserva il turno di riposo per l'esclusione del Rimini, la Sambenedettese è impegnata a Ravenna. Sembra l'occasione giusta per staccarsi dalle due concorrenti dirette. “Non facciamo calcoli, ma ormai il calendario si riduce quindi dobbiamo cercare di ottenere il massimo”.

© Riproduzione riservata