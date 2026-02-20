«Abbiamo un obiettivo chiaro nella testa, tra tutte le difficoltà». Fabio Pisacane mostra i denti all’emergenza e lancia un messaggio forte e chiaro alla squadra dalla pancia di Asseminello in vista del match di domani sera alla Unipol Domus contro la Lazio: «Dobbiamo rimanere uniti, compatti, per far passare questo momento», la premessa. «Le assenze non devono abbassare il livello di responsabilità, anzi lo devono alzare».

Così apre la conferenza stampa della vigilia, l’allenatore del Cagliari, convinto di poterlo reggere, eccome, il confronto con i biancoelesti. «Affrontiamo un avversario forte. Rispetto alle altre squadre di Sarri, gioca più sulle transizioni». Detto, questo: «Siamo consapevoli che se facciamo quello che abbiamo preparato, possiamo metterli in difficoltà».

Il tecnico rossoblù tiene a precisarlo: «Nel girone di ritorno, tutti i punti pesano e le partite hanno una difficoltà maggiore». E Cagliari-Lazio, tra l’altro, sarà completamente diversa rispetto alla gara d’andata, afferma Pisacane, sia per il tipo di partita sia per gli interpreti, complici i tanti infortuni. Anche Folorunsho alla fine non verrà convocato, così come Gaetano, Deiola, Borrelli, Felici e Belotti. Ci sarà, invece, Mazzitelli, quasi certamente dal primo minuto. «Non solo stava spingendo tanto, aveva un fastidio al quadricipite. Ma dice di aver superato questo fastidio al cento per cento e sarà quindi della partita». Idem Mina: «Sta bene. Si allena sempre, è un leader e abbiamo bisogno di lui. Mi auguro che da qui alla fine possa dare il suo contributo».

Quello che, invece, non ha dato Esposito contro il Lecce. Forse è stata una delle sue peggiori prestazioni da quando è nell’Isola. «È stata una delle peggiori prestazioni del Cagliari», allarga il campo Pisacane, al quale non piace puntare il dito su qualcuno in particolare. E sull’attaccante di Castellammare di Stabia tiene poi a puntualizzare: «Ha questo spirito di spensieratezza che a volte lo porta a esagerare, è vero. Ma è lo stesso spirito che gli ha permesso di giocare in squadre importanti così giovane e di fare quello che ha fatto. Io sono contento del suo spirito di spensieratezza e spero che non si faccia condizionare dai giudizi esterni».

Infine il possibile duello della serata Palestra-Tavares. «Se dovessero giocare entrambi, si affronterebbero due treni. Non sarebbe, però, l’unico duello affascinante. Ce ne saranno diversi in altre zone del campo e saranno tutti decisivi».

