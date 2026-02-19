Primo allenamento col gruppo per Michael Folorunsho dall’infortunio in Cagliari-Pisa. Dopo due giorni parzialmente con la squadra, il numero 90 oggi ha svolto l’intera seduta coi compagni e può definirsi pienamente recuperato: salvo sorprese, domani entrerà nei convocati per la partita di sabato sera contro la Lazio. Un match da lui particolarmente sentito, visto il suo passato biancoceleste.

Con Folorunsho presente, oggi al Crai Sport Center il Cagliari ha svolto una prima parte del lavoro in palestra con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Poi il trasferimento in campo: cambi di direzione, partite a tema e, a chiudere, una serie di partitelle giocate su campo ridotto.

Domani la rifinitura è prevista al mattino. A seguire, alle 13, la conferenza stampa di vigilia di Fabio Pisacane e la lista dei convocati.

All’Unipol Domus calcio d’inizio sabato alle 20.45.

