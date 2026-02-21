Le due sconfitte consecutive hanno interrotto il momento positivo del Cagliari, che cerca di rilanciarsi stasera con la Lazio. La classifica è ancora buona, con un +7 sulla Fiorentina terzultima, ma considerando che i viola lunedì sfideranno il Pisa ultimo non c’è troppa possibilità di approfittare di passi falsi altrui nella corsa salvezza. Lo sa Fabio Pisacane, che ieri in conferenza stampa ha chiesto ai suoi di compattarsi nelle difficoltà e nell’emergenza.

Il mancato rientro fra i convocati di Michael Folorunsho, unito agli infortuni di Alessandro Deiola e Gianluca Gaetano, fa sì che per Cagliari-Lazio il centrocampo sia quasi obbligato: Adopo-Mazzitelli-Sulemana. Rispetto a lunedì col Lecce torna Semih Kılıçsoy, che ha superato il fastidio gastrointestinale che lo aveva tenuto in panchina. Yerry Mina ha avuto una settimana in più per lavorare in gruppo, con lui favorito Alberto Dossena su Juan Rodríguez mentre Gabriele Zappa dovrebbe essere preferito a Zé Pedro. Nei biancocelesti di nuovo a disposizione Mattia Zaccagni, che però dovrebbe partire dalla panchina.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Lazio: arbitra Antonio Rapuano della sezione di Rimini, all’Unipol Domus in campo alle 20.45. Per l’anticipo sarà possibile seguire la diretta su unionesarda.it e la radiocronaca integrale (con pre e post partita) su Radiolina.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, I. Sulemana; Palestra, Kılıçsoy, S. Esposito. Allenatore Pisacane.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marušić, Romagnoli, Provstgaard, Luca Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. Allenatore Sarri.

