21 febbraio 2026 alle 16:57
Milano Cortina, ecco la medaglia numero 30: Giovannini bronzo nella mass start del pattinaggio velocitàL'azzurro conquista il 30esimo podio per l'Italia
Andrea Giovannini conquista la medaglia di bronzo nella mass start del pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina.
Un podio fondamentale: grazie all'azzurro l’Italia ha ottenuto trenta podi.
