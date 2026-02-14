La Cagliari SoloWomenRun supera le 12mila iscrizioni. Per la corsa rosa solidale tra le più partecipate d’Italia (in programma domenica 8 marzo) le adesioni continuano senza sosta, sia online, sul sito ufficiale solowomenrun.it, sia al centro commerciale La Plaia, dove si possono sottoscrivere le iscrizioni.

La manifestazione è organizzata da ASD Cagliari Atletica Leggera, Gevensport, UISP Comitato Territoriale Cagliari APS, con il patrocinio del Comune di Cagliari, Città Metropolitana, e con il prezioso supporto di Supermercati PAN, La Plaia Centro Commerciale, CTM, Acqua San Giorgio, Centro Servizi Imprese, Romano Bio Solution, Wings for Life, Wall Street Enghlish, Carrelli Elevatori Service e Ponti Lab. Media partner: Gruppo L'Unione Sarda e Radiolina.

Tanti i gruppi e le associazioni che parteciperanno anche quest’anno e che come sempre potranno concorrere al Charity Goal, presentando un progetto nell’ambito del sociale e della solidarietà, con ricadute concrete sul territorio. I migliori progetti saranno finanziati con i proventi della Cagliari SoloWomenRun.

