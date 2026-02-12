Splendida Federica Brignone, che – reduce dal brutto infortunio a pochi mesi dai Giochi invernali – conquista la medaglia d’oro nel Super G femminile di Milano-Cortina, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in prima fila alla pista dell’Olympia delle Tofane. 1’23”41 il fantastico tempo della sciatrice azzurra, che le ha permesso di chiudere davanti alla francese Romane Miradoli (argento) e all'austriaca Cornelia Huetter (bronzo).

Delusione invece per le altre italiane: errore per Sofia Goggia, che non ha completato la discesa, e giù dal podio le altre due italiane Laura Pirovano (quinta) ed Elena Curtoni (settima).

«Ho pensato a sciare, ho cercato di fare il mio massimo, ho detto o la va o la spacca ma non pensavo di poter vincere l’oro», ha detto Federica Brignone ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo. E sul recupero record dopo l’infortunio: «Non me lo sarai mai aspettato, mai nella vita proprio, è qualcosa di speciale».

