Niente impresa bis per l'Italrugby nel Sei Nazioni, nel match valido per la seconda giornata del prestigioso torneo internazionale.

Dopo aver battuto la Scozia all'Olimpico di Roma, all'Aviva Stadium di Dublino la nazionale azzurra gioca una bella partita ma alla fine cede all'Irlanda 20-13 (5-10).

