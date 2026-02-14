rugby
14 febbraio 2026 alle 17:45aggiornato il 14 febbraio 2026 alle 17:45
Sei Nazioni, l’Italia cede all’Irlanda: finisce 20-13Azzurri ko a Dublino nel match valido per la seconda giornata del torneo
Niente impresa bis per l'Italrugby nel Sei Nazioni, nel match valido per la seconda giornata del prestigioso torneo internazionale.
Dopo aver battuto la Scozia all'Olimpico di Roma, all'Aviva Stadium di Dublino la nazionale azzurra gioca una bella partita ma alla fine cede all'Irlanda 20-13 (5-10).
(Unioneonline)
