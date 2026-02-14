La Dinamo prova ad andare oltre i propri limit, che sono soprattutto di organico. Domani alle 16 spera anche nell'aiuto dei tifosi del PalaSerradimigni per provare a conquistare contro Tortona una vittoria che le renderebbe più sereno un finale di campionato dove il calendario riserverà tutte le prime quattro della classifica.

La partita dell'andata è una ferita ancora aperta. Sia per l'infortunio a Marshall che aveva trascinato il banco al recupero con sorpasso (23 punti) sia per l'arbitraggio sfacciatamente casalingo che ha concesso ai piemontesi 52 liberi contro i 19 dei biancoblù.

Coach Mrsic deve fare a meno dell'ala Marshall e del capitano Thomas. In forte dubbio anche il play Pullen, mentre rientra il play Buie, che a questo punto diventa il principale riferimento della squadra. Sconsigliato arrivare nel finale punto a punto, dato che Tortona ha vinto otto volte su dieci.

© Riproduzione riservata