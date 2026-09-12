Prosegue, con grandi consensi, l’abbinamento del lunedì tra L’Unione Sarda e il Corriere dello Sport. Anche il 14 settembre i lettori troveranno il primo giornale della Sardegna e il quotidiano sportivo insieme al prezzo di uno, 1,50 euro.

L’iniziativa riguarda tutte le edicole della Sardegna.

(Unioneonline)

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