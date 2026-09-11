È uno degli atleti italiani che combatte nell'Ufc, Ultimate Fighting Championship la più importante organizzazione nel campo delle MMA, e il 27 settembre sarà a Quartu per uno stage.

Francesco Nuzzi, nella palestra di via Strauss 11, sarà presente dalle 10.30 alle 12.30 per degli allenamenti con chi parteciperà all'evento organizzato da Claudio Lubrano e Alberto Iannelli, fondatori del CL Fight Team, realtà attiva nella crescita delle MMA nel Sud Sardegna.

Un’occasione per tanti giovani atleti sardi che coltivano il sogno di trasformare la propria passione in una carriera professionistica e che avranno la possibilità di allenarsi e confrontarsi direttamente con chi quel percorso lo sta vivendo ai massimi livelli.

(Unioneonline)

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