

Calendari in arrivo per Prima e Seconda Categoria. Il Comitato regionale ha fissato le due presentazioni in videoconferenza sulla piattaforma Zoom: si parte lunedì 14 settembre alle 18 con la Prima Categoria, si prosegue giovedì 17 con la Seconda, divisa in due sessioni, alle 17.30 per i gironi A, B, C e D e alle 18.30 per i gironi E, F, G e H. Gli accessi alle riunioni saranno inviati via mail alle società aventi diritto.

Per la Seconda Categoria i calendari dovranno tenere conto di due novità di peso. Il Consiglio direttivo del Comitato, preso atto delle istanze presentate dai sindaci di Carbonia e Olbia e del perfezionamento delle pratiche di affiliazione e dei relativi adempimenti amministrativi, ha ammesso in soprannumero l'Asd Carbonia 1939 e l'Us Olbia Calcio: i sulcitani sono stati inseriti nel girone B, i galluresi nel girone H, con i due raggruppamenti integrati di conseguenza.

Nello stesso comunicato trova spazio anche una rinuncia. Il Portoscuso ha comunicato di lasciare il campionato regionale Allievi Under 17 di fascia A2 per sopravvenuti problemi organizzativi: il posto rimasto vacante è stato assegnato al Decimo 07, prima fra le società non aventi diritto che avevano presentato regolare domanda nei termini.

© Riproduzione riservata