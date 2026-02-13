Basket: la Dinamo si prepara a ospitare TortonaCoach Mrsic: «Avversario tosto, dobbiamo giocare come nel primo tempo di Saragozza»
Arriva Tortona al PalaSerradimigni domenica alle 16. Il coach Veljko Mrsic la inquadra così: “Una partita tosta contro un avversario molto buono che è sempre quarto o quinto. Noi dobbiamo giocare come nel primo tempo di Saragozza se vogliamo avere possibilità di vincere”.
Mancherà il lungo Rashaw Thomas che si è infortunato alla caviglia siistra nel match di Europe Cup di martedì a Saragozza. Assente ancora l'ala Carlos Marshall che si era fatto male all'andata, oltre due mesi fa, per un intervento fortuito ma alquanto scomposto di Pecchia.
Il tecnico biancoblù però avverte: “Non parlo dei giocatori infortunati ma preferisco parlare di chi c’è e che sta migliorando partita dopo partita, abbiamo dimostrato che possiamo giocare senza chiunque e spero che anche nella prossima gara dimostreremo questo”.
Resta un organico che non riesce più ad essere al completo e domenica sarà Mezzanotte ad avere maggiore minutaggio, ma anche Ceron, perché utilizzare insieme i due lunghi McGlynn e Vincini diventa un rischio a causa dei falli.