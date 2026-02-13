Gara delicata per la Dinamo Women che domenica è impegnata alle 15 sul parquet del Battipaglia, formazione che occupa l'ultimo posto ma nelle ultime settimane ha reso la vita durissima a chiunque, compresa la capolista Schio. Impattanti gli innesti del play canadese Wilson e della lunga bulgara Georgeva.

La squadra sassarese deve assolutamente vincere per puntellare i playoff scudetto ma sa anche che di fronte avrà un'avversaria più solida di quella sconfitta all'andata per 86-72 con 23 punti di Tamira Poindexter, che fece 7/10 nelle triple. L'americana concorda: «L’aspetto fondamentale deve essere la concentrazione, ci vogliono energia e voglia di passarsi la palla».

Rookie dal grande talento, Poindexter sottolinea: «Con il coach Paolo Citrini stiamo lavorando per estendere la concentrazione e la continuità di prestazione a tutti e 40 i minuti. Mi sto impeganndo molto per fare questo step».

© Riproduzione riservata