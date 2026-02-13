Dopo due trasferte consecutive il Cus Cagliari torna a giocare davanti al pubblico di Sa Duchessa. Domani alle 16 le universitarie affronteranno il Futurosa Trieste in un confronto diretto che può incidere in modo significativo sulla corsa ai playoff del Girone B di Serie A2 Femminile.

La sconfitta maturata nell’ultimo turno sul campo di Vicenza ha momentaneamente estromesso le cagliaritane dalla zona che vale la post-season, ma la classifica resta estremamente compatta. Il Cus condivide infatti lo stesso bottino di punti con Alcamo, Vicenza e Rovigo, in un equilibrio che rende determinante ogni appuntamento da qui alla fine della regular season.

La formazione guidata da Federico Xaxa ha mostrato nel corso del campionato di poter competere a buoni livelli quando riesce a mantenere intensità difensiva e continuità nell’arco dei quaranta minuti. Il rientro tra le mura amiche rappresenta un’opportunità per ritrovare il successo e consolidare le ambizioni di classifica.

Sul fronte dell’organico, lo staff valuterà fino a ridosso della gara le condizioni di Piedel, alle prese con alcuni problemi fisici, e di Nasraoui, influenzata. Eventuali recuperi garantirebbero rotazioni più ampie in una partita che si preannuncia equilibrata.

Trieste si presenta a Cagliari con 12 punti in classifica e con il morale rinforzato dalla vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro Treviso. La formazione allenata da Andrea Mura può contare sulla leadership di Costanza Miccoli e sul contributo delle straniere Katshitshi, Srot e Maza. Nella gara d’andata le friulane si imposero con ampio margine, ma in un contesto segnato da un calendario particolarmente intenso per il Cus.

