Giulia Cinus, sedici anni e un talento cristallino originario di Assemini, ha chiuso la sua straordinaria stagione agonistica con un risultato che conferma la sua caratura internazionale: il titolo di vice-campionessa italiana assoluta 2026 nelle categorie Under 19 e Under 21.

Il prestigioso traguardo è stato raggiunto la scorsa settimana a Cercola, Napoli, cornice dei Campionati italiani che hanno visto sfidarsi l’élite della danza sportiva nazionale. Per Giulia, questa medaglia d’argento ha un valore particolare: rappresenta il battesimo del fuoco nella sua nuova fascia d’età, dove ha saputo confrontarsi con atlete più esperte, imponendo fin da subito il suo stile, la sua tecnica impeccabile e quella espressività che ormai è diventata il suo marchio di fabbrica nelle gare di Solo Latin.

Questo podio nazionale è il degno coronamento di un 2026 da incorniciare. Solo pochi mesi fa, nel marzo scorso, la ballerina sarda aveva conquistato il titolo di Campionessa Europea, un successo che era arrivato dopo lo storico piazzamento tra le finaliste al World Championship di dicembre 2025. Una progressione inarrestabile che testimonia la maturità atletica di una giovane promessa capace di adattarsi a ogni sfida.

Dietro questi successi c’è il lavoro meticoloso e quotidiano svolto presso la scuola Asd Amèlie Danza di Terralba, sotto l’attenta guida dei maestri Fabio Obino ed Elena Melis. È nel solco di questo sodalizio artistico che Giulia ha saputo trasformare il sacrificio in eccellenza, portando il nome della Sardegna ai vertici del panorama mondiale.

Con il titolo di vice-campionessa italiana in tasca, Giulia Cinus si gode il meritato riposo prima di prepararsi per nuove, prestigiose sfide internazionali. La ragazza di Assemini non è più solo una promessa, ma una realtà consolidata che continua a far sognare l’intera isola, confermandosi come una delle ambasciatrici più brillanti della danza sportiva italiana nel mondo.

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