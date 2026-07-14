Nei giorni dei Mondiali di calcio, Google e il Pelé Brand lanciano il mini documentario “Il gol più bello mai visto”: racconta il leggendario 'Gol da Rua Javari' segnato dal fuoriclasse brasiliano nel 1959, quello che lui stesso ha definito il suo gol più bello, ma di cui non esiste alcuna ripresa video.

Il gol è stato ricostruito con l'intelligenza artificiale di Google. «Lavorando in stretta sinergia con la famiglia di Pelé, storici e testimoni oculari, Google DeepMind ha utilizzato modelli avanzati di IA come Veo 3 e Gemini Omni per trasformare decenni di ricordi e frammenti storici in immagini in movimento. Il mini-documentario, nato per preservare l'eredità di Pelé, sarà esposto al Museo di Pelé entro la fine dell'anno», si legge in una nota.

Per KK Walker, direttore creativo di Google AI & Gemini, «il progetto è il frutto di una grandissima collaborazione tra storici, creativi, esperti di tecnologia e il Pelé Brand. Trattandosi della ricostruzione visiva di un momento leggendario, garantire l'accuratezza storica e l'autenticità è stato fin da subito il nostro obiettivo primario».

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