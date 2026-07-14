Cinque certezze, per ripartire. In vista del prossimo campionato di Promozione, l’Arzachena conferma Danilo Bonacquisti, Edoardo Donati, Dani Fernandez, Nicolas Angel Goy e Agustin Olivera.

Rinnovato con largo anticipo il contratto con l’allenatore Mauro Ottaviani, il club smeraldino ufficializza i primi giocatori della squadra che dovrà affrontare la stagione 2026/27 con l’obiettivo minimo dei playoff. “Il direttore sportivo Antonello Zucchi sta lavorando molto bene per costruire una rosa competitiva”, assicura il presidente Pasquale Cossu. Una rosa che potrà contare innanzitutto su capitan Bonacquisti, classe 1987, sul bomber uscente (con 21 gol tra campionato e Coppa Italia) Donati e su altri tre protagonisti assoluti dell’ultimo anno come Fernandez, Goy e Olivera.

Attese nei prossimi giorni le conferme di altri giocatori ma anche i primi nuovi acquisti, nella consapevolezza che le operazioni di mercato dovranno tenere conto anche della regola dei fuori quota, che impone quest’anno in campo dal primo minuto tre under nati tra il 2006 e il 2008.

Intanto, il “Luigi Orecchioni” è pronto per l’inaugurazione: è qui, nel campo sportivo adiacente al “Biagio Pirina”, che i biancoverdi si alleneranno tutto l’anno, utilizzando lo stadio di casa, fresco di restyling, solo per le gare ufficiali.

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