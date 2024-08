L’ha promesso e l’ha fatto: Gianmarco Tamberi ha lasciato il centro sportivo di Formia destinazione aeroporto di Fiumicino e poi Parigi, determinato a partecipare ad ogni costo ai giochi olimpici.

Il saltatore azzurro, oro a Tokyo 2020, ha lasciato da ieri tutti con il fiato sospeso per l’annuncio di un sospetto calcolo renale. Per lui anche una febbre che non accenna a diminuire, ma i medici della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) sembrano oggi ottimisti e pare riuscirà dunque a scendere in pista seppur in una forma non proprio ottimale.

«Darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione» aveva scritto ieri Tamberi ai tifosi nel post pubblicato su Instagram.

Mercoledì 7 agosto sono previste le qualificazioni che prevedono una promozione diretta con un salto di 2,29 m. La finale sarà invece sabato 10 alle 19:10.

Tamberi incontrerà di nuovo Mutaz Barshim, il campione qatariota con cui ha condiviso l’oro olimpico tre anni fa.

