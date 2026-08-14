Europei di atletica: avanti Arese, Oliveri e PadovanIn finale rispettivamente nei 1500m, nel salto con l'asta e nel giavellotto femminile
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L'Italia centra altre tre qualificazioni in finale agli Europei di atletica a Birmingham. Pietro Arese centra il pass per la finale dei 1500 metri. L'azzurro corre in 3:41.94, quinto tempo della sua batteria, e quindi tornerà in pista per giocarsi una medaglia. Arese ha controllato per tutta la gara rischiando un po' soltanto nel finale. Bene nel salto con l'asta Matteo Oliveri.
L'atleta italiano supera i 5.60 necessari per la qualificazione e conquista il decimo posto ex aequo che gli vale il pass. Favorito ovviamente Armand Duplantis davanti ad Emmanouil Karalis. Nel giavellotto Paola Padovan lancia a 56.90 e si qualifica tra le prime dodici che disputeranno la finale.