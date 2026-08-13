Sara Curtis realizza il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e conquista l'oro agli Europei di nuoto di Parigi.

Curtis chiude con il tempo di 26:56, davanti alla francese Mary-Ambre Moluh (27:06) e alla britannica Lauren Cox (27:15). Prestazione eccezionale per la 19enne italiana che accelera negli ultimi 15 metri e chiude con il record mondiale.

«Sono veramente contentissima – le prime parole ai microfoni Rai – Dura gestire le emozioni del record di ieri. Ieri ho faticato ad addormentarmi. Ho veramente cercato di accelerare gli ultimi 15 metri. È assurdo. Sono contenta. Un sogno, un obiettivo enorme. I miei genitori? Se potessi portarmeli al podio lo fare. Non vedo l'ora di abbracciarli».

(Unioneonline)

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