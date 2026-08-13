Europei di nuoto, impresa Sara Curtis: oro e record del mondo nei 50 dorsoPrestazione eccezionale per la 19enne italiana che accelera negli ultimi 15 metri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sara Curtis realizza il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e conquista l'oro agli Europei di nuoto di Parigi.
Curtis chiude con il tempo di 26:56, davanti alla francese Mary-Ambre Moluh (27:06) e alla britannica Lauren Cox (27:15). Prestazione eccezionale per la 19enne italiana che accelera negli ultimi 15 metri e chiude con il record mondiale.
«Sono veramente contentissima – le prime parole ai microfoni Rai – Dura gestire le emozioni del record di ieri. Ieri ho faticato ad addormentarmi. Ho veramente cercato di accelerare gli ultimi 15 metri. È assurdo. Sono contenta. Un sogno, un obiettivo enorme. I miei genitori? Se potessi portarmeli al podio lo fare. Non vedo l'ora di abbracciarli».
(Unioneonline)