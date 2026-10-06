Domani L’Unione Sarda e il Corriere dello Sport insieme a 1,50 euroNel mese di ottobre i due quotidiani andranno insieme in edicola il mercoledì
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Il Cagliari che prepara l’attesissima sfida alla Unipol Domus con la Juventus (domenica 11 ottobre, ore 20.45) e il buon momento dell’Italia di Roberto Mancini, con due rossoblù protagonisti, Alessandro Romano e Daniel Maldini.
Due grandi temi che saranno approfonditi su L’Unione Sarda e il Corriere dello Sport. I due quotidiani, domani, saranno insieme in edicola al prezzo speciale di 1,50 euro. In pratica, due giornali al prezzo di uno. Nel mese di settembre l’abbinamento era stato programmato il lunedì, a ottobre i due quotidiani andranno insieme in edicola il mercoledì.
(Unioneoline)