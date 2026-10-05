Il Tc Cagliari ha perso 4-0 sui campi del Tc Prato il match valido per la prima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.

Il capitano Martin Vassallo Arguello dichiara: «Il nostro campionato di Serie A1 è iniziato contro una delle squadre più forti in Italia, e si è visto sin dai primi scambi di giornata.

Sapevamo che sarebbe stata molto molto dura, ma nel complesso le nostre ragazze hanno disputato quattro buone partite. Abbiamo avuto la chance di vincere il singolare di Nuria Brancaccio, nel quale la sua avversaria è stata bravissima a impedirle di giocare il tennis che avrebbe voluto, così come di aggiudicarci qualche set in più nelle sfide di Barbara Dessolis e nel doppio.

Ma in entrambi i casi le rivali sono state più brave e più solide nei momenti chiave, ribadendo tutto il loro valore. E' andata così, ma non ci abbattiamo e lavoreremo per rialzare subito la testa in vista del prossimo impegno», in programma domenica, sul rosso di casa, contro l’Ata Battisti Trentino, che all’esordio ha battuto 3-1 il Tc Padova Argos, «dovremo lottare al massimo su ogni singolo punto per provare a giocare un buon girone, ma il campionato è appena iniziato. Siamo pronti per combattere».

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