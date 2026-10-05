Dopo aver saltato, per rotazione, la trasferta di venerdì in Francia, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano torna fra i convocati di Roberto Mancini per Italia-Turchia di Nations League (stasera ore 20.45 al Dall’Ara di Bologna). Il giocatore rossoblù potrebbe partire dal 1’, come avvenuto nello sfortunato esordio dieci giorni fa a Roma contro il Belgio, in quella che nel caso sarebbe la sua terza presenza in maglia azzurra (a Bursa, all’andata lunedì scorso, era subentrato).

C’è poi anche Daniel Maldini, pure lui in lizza per una maglia da titolare. Fra gli esclusi di Mancini, oltre a Moise Kean che ha lasciato il ritiro anzitempo per un problema fisico, figurano il portiere Massimo Pessina, i difensori Diego Coppola, Daniele Ghilardi ed Eddy Kouadio, i centrocampisti Rolando Mandragora e Samuele Ricci e l’attaccante Mohamed Alì Zoma.

Questi i ventitré convocati di Mancini per Italia-Turchia, con i relativi numeri di maglia.

Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 12 Marco Carnesecchi (Atalanta), 13 Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: 2 Michael Kayode (Brentford), 3 Matteo Ruggeri (Aston Villa), 5 Riccardo Calafiori (Arsenal), 6 Alessandro Bastoni (Inter), 19 Giorgio Scalvini (Atalanta), 22 Giovanni Di Lorenzo (Napoli), 23 Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: 4 Alessandro Romano (Cagliari), 8 Sandro Tonali (Tottenham), 10 Nicolò Fagioli (Fiorentina), 15 Issa Doumbia (Sporting CP), 16 Davide Frattesi (Lazio), 18 Nicolò Barella (Inter), 21 Antonio Vergara (Napoli);

Attaccanti: 7 Nicolò Cambiaghi (Bologna), 9 Francesco Pio Esposito (Inter), 11 Gianluca Scamacca (Atalanta), 14 Samuele Inácio (Borussia Dortmund), 17 Daniel Maldini (Cagliari), 20 Sebastiano Esposito (Sassuolo).

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