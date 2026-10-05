Per la prima volta dopo sedici anni, due giocatori del Cagliari giocano titolari in Nazionale. Sono Daniel Maldini e Alessandro Romano, che partiranno dal 1’ in Italia-Turchia stasera alle 20.45. Il centrocampista torna a disposizione dopo aver saltato – per rotazione – la trasferta in Francia di venerdì scorso, il fantasista ha vinto il ballottaggio con Nicolò Cambiaghi (“di casa”, visto che si gioca a Bologna) e farà parte del tridente nuovo di zecca con Gianluca Scamacca e Antonio Vergara. A seguire la loro prova, in tribuna al Dall’Ara, anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e l’allenatore Fabio Pisacane.

Rispetto a Saint-Denis, Roberto Mancini ne cambia addirittura nove su undici: rimangono titolari soltanto capitan Gianluigi Donnarumma in porta e Alessandro Bastoni – reduce da due gol consecutivi fra cui quello che ha aperto l’1-4 dell’Italia in Turchia lunedì scorso – in difesa. C’è anche il cagliaritano Nicolò Barella, che torna così titolare, panchina per l’ex rossoblù Sebastiano Esposito.

Queste le formazioni ufficiali di Italia-Turchia: è la quarta giornata della Lega A di Nations League, un successo metterebbe gli Azzurri in ottima posizione.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, G. Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

In panchina: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, F. P. Esposito, Fagioli, Inácio, Frattesi, Scalvini, S. Esposito.

Commissario tecnico: Roberto Mancini.

Turchia (4-3-3): Çakır; Çelik, Bardakcı, Ozan Kabak, Kadıoğlu; Elmalı, Özcan, Can Kahveci; Şimşir, Akgün, Yüksek.

In panchina: Bayındır, Şengezer, Demiral, Topçu, Elmaz, Aktürkoğlu, Tıknaz, Gül, Fakılı, Kabasakal, Aydin, Eskihellaç.

Commissario tecnico: Vincenzo Montella.

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