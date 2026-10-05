Calcio
05 ottobre 2026 alle 20:17aggiornato il 05 ottobre 2026 alle 20:17
L'Italia Under 21 travolge 6-2 la Polonia e si qualifica agli Europei 2027Larga vittoria a Pescara degli azzurrini, primi per differenza reti
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L'Italia Under 21 travolge 6-2 i pari età della Polonia e si qualifica alla fase finale degli Europei 2027 di categoria per differenza reti.
Nella partita giocata all'Adriatico di Pescara nell'ultima giornata del gruppo E di qualificazione dove gli azzurrini raggiungono i polacchi in testa, decisivi i gol di Koleosho (16'), Ndour (27' e 54'), Lipani (59'), Fini (66') e Cherubini (86').
Per la Polonia U21 a segno Mikołajewski (65') e Żewłakow (85').
(Unioneonline)
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