Torna il grande volley Internazionale a Cagliari: l’11 ottobre verranno disputate le finali 3° e 4° posto e 1° e 2° posto della “Sardinia International Volley Cup 2026”.

La Sardinia International Volley Cup 2026 andrà in scena al PalaPirastu e a contendersela saranno quattro squadre di altissimo livello: due italiane, Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, una tedesca, SVG Lüneburg, e una della Repubblica Ceca, Volejbalovy Klub Karlovarsko, vincitrice del campionato e allenata dal “nostro” Stefano Mascia.

L’evento arriva subito dopo l’Europeo e rappresenta l’ultimo test match per le squadre partecipanti prima dell’avvio dei campionati della stagione sportiva 2026/2027 con Trento e Piacenza impegnate nell’emozionante e coinvolgente Superlega.

Tutte e quattro le compagini saranno occupate nelle coppe europee: Trento e le due straniere in CEV Champions, Piacenza disputerà CEV Cup da Campione uscente.

Diretta streaming finale 3°/4° posto – ore 15:00 – In diretta streaming su UnioneSarda.it

Diretta streaming finale 1°/2° posto – ore 17:30 – In diretta su Videolina al canale 10 del digitale terrestre e in streaming su Videolina.it

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