Prima importante affermazione per il coro femminile Guilcier Incantos, formazione nata soltanto da pochi mesi ma già capace di distinguersi in un contesto di assoluto prestigio. Il coro, diretto dalla maestra e soprano Nila Masala e composto da donne provenienti da Abbasanta, Ghilarza e Norbello, ha conquistato il terzo posto nella sezione femminile dell'11° concorso corale internazionale "Nuoro patria dei cori - a Manu Tenta", svoltosi sabato al teatro Eliseo di Nuoro.

Un risultato che assume un significato ancora più importante se si considera la giovane età del gruppo, chiamato a confrontarsi con numerose realtà corali provenienti dalla Sardegna e da altre regioni, davanti a una qualificata giuria presieduta dal maestro Pasquale Veleno.

La manifestazione, dedicata alla memoria del maestro Salvatore Nuvoli e organizzata dall'associazione culturale Bobore Nuvoli, ha visto la partecipazione di oltre venti cori provenienti da diverse località dell'isola. In questo contesto il coro femminile Guilcier Incantos è riuscito a ottenere un prestigioso piazzamento che premia il lavoro svolto in questi mesi e il costante impegno delle coriste.

Grande la soddisfazione della direttrice Mila Masala, che ha voluto condividere questo importante traguardo con tutte le persone che seguono e sostengono il coro con affetto. «Questo riconoscimento rappresenta una grande emozione per tutte noi. È il premio all'impegno, alla passione e alla dedizione di un gruppo nato da poco ma che ha saputo lavorare con entusiasmo e spirito di collaborazione. Desidero condividere questa gioia con tutte le persone che seguono il coro con simpatia e amicizia, sostenendoci fin dai primi passi di questa avventura artistica».

Il terzo posto ottenuto a Nuoro conferma così le potenzialità di una formazione giovane ma già capace di farsi apprezzare nel panorama corale regionale, ponendo solide basi per il futuro e per nuove sfide artistiche.

© Riproduzione riservata