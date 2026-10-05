«La Vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di Amore, di stupore, di emozione, di felicità». Con questo messaggio su Instagram, ad accompagnare alcuni teneri scatti che la ritraggono già con accenno di “pancione”, Giorgia Palmas ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio. Davvero una splendida notizia per la showgirl e modella sarda e per suo marito Filippo Magnini, entrambi 44enni, già genitori di una bimba.

«Siamo grati alla Vita per questa nuova Vita», aggiunge Giorgia nel post. «E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello…

Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro Amore».

(Unioneonline)

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