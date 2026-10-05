Novanta minuti per Daniel Maldini e (con assist) Alessandro Romano, i due giocatori del Cagliari che stasera hanno giocato nella vittoria per 3-1 dell’Italia contro la Turchia. Un successo che lancia gli Azzurri di Roberto Mancini al secondo posto nella Lega A di Nations League, a -3 dalla Francia capolista del Gruppo 1.

A Bologna è stata però una partita più combattuta rispetto all’1-4 di lunedì scorso a Bursa sempre sulla nazionale guidata da Vincenzo Montella. L’Italia ha sbloccato il risultato al 26’, cross di Di Lorenzo e rimpallo in area a favorire Scamacca per la conclusione vincente. La Turchia pareggia al 61’, dopo un buon avvio di ripresa ospite, con un tap-in di Şimşir su cross basso da destra, ma al 65’ il cagliaritano Nicolò Barella (pure lui titolare, sostituito al 70’) mette da destra una punizione sul secondo palo e Calafiori di testa sovrasta il suo diretto marcatore per il nuovo vantaggio azzurro.

All’87’, l’Italia chiude i conti: gran inserimento di Doumbia, più volte vicino al gol, conclusione respinta ma subentra Romano e il suo tiro-cross è corretto in rete dal subentrato Francesco Pio Esposito, settimo gol in tredici presenze in azzurro. In tribuna, da Cagliari, sono arrivati anche il presidente rossoblù Tommaso Giulini e l’allenatore Fabio Pisacane.

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