Lunghe code
06 ottobre 2026 alle 09:23aggiornato il 06 ottobre 2026 alle 09:28
Cagliari, lavori e un’auto in panne rallentano il traffico sulla 195I maggiori disagi in direzione del capoluogo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Traffico rallentato anche questa mattina sulla statale 195, in direzione Cagliari. A creare disagi sono ancora i lavori in corso, che restringono la carreggiata e riducono a una sola corsia il tratto normalmente a quattro corsie.
A complicare ulteriormente la circolazione si è aggiunta un’auto rimasta ferma per un problema alla batteria. Il veicolo ha aggravato i rallentamenti lungo il tratto, già interessato dalle limitazioni dovute al cantiere.
© Riproduzione riservata