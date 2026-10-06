Traffico rallentato anche questa mattina sulla statale 195, in direzione Cagliari. A creare disagi sono ancora i lavori in corso, che restringono la carreggiata e riducono a una sola corsia il tratto normalmente a quattro corsie.

A complicare ulteriormente la circolazione si è aggiunta un’auto rimasta ferma per un problema alla batteria. Il veicolo ha aggravato i rallentamenti lungo il tratto, già interessato dalle limitazioni dovute al cantiere.

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