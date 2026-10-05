Serie C: la Torres prolunga il contratto della punta Di Stefano fino al 2029L'attaccante rossoblù è il vice cannoniere del girone
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Questa stagione e altre due con il bomber Lorenzo "Il Magnifico" Di Stefano. La Torres ha raggiunto l'accordo col giocatore siciliano per prolungare il contratto sino al 2029.
Di Stefano ha commentato: “Questo rinnovo rappresenta per me un’importante conferma della fiducia reciproca costruita nel tempo. Ringrazio la società, lo staff, i miei compagni e tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto fino a oggi”.
Una mossa importante vista la crescita dell'attaccante che in questa stagione con 6 gol in otto giornate è il vice cannoniere del girone B.