Questa stagione e altre due con il bomber Lorenzo "Il Magnifico" Di Stefano. La Torres ha raggiunto l'accordo col giocatore siciliano per prolungare il contratto sino al 2029.

Di Stefano ha commentato: “Questo rinnovo rappresenta per me un’importante conferma della fiducia reciproca costruita nel tempo. Ringrazio la società, lo staff, i miei compagni e tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto fino a oggi”.

Una mossa importante vista la crescita dell'attaccante che in questa stagione con 6 gol in otto giornate è il vice cannoniere del girone B. 

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