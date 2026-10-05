Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, dieci (dei 21 ai nastri di partenza delle qualificazioni) italiani nel maschile dieci (delle 23 al via) nel femminile si giocano l’accesso ai tabelloni principali del terzo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project organizzata da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Dopo quella disputata in primavera, la seconda sessione di tornei internazionali è ripartita domenica 13 settembre e, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

Nel maschile, sono approdati al turno decisivo Alessandro Spadola (4-6, 6-1, 10-8 a Simone Massucco), Daniel Aleksandar Amarandei (7-5, 6-1 su Maximilian Figl), Giammarco Gandolfi (che non ha concesso giochi al tedesco Luis Bakowski), Filippo Alfano (6-3, 2-6, 10-6 sul francese Arthur Bellegy), Marco Furlanetto (5-7, 6-3, 10-7 su Lorenzo Rocco), Leonardo Primucci (6-2, 1-6, 10-4 sull’irlandese Michael Wright), Alessandro Bellifemine (doppio 6-2 all'olandese Yoav Versloot), Filippo Francesco Garbero (6-4, 1-6, 10-8 su Marco Dessì), Gabriele Pennaforti (6-2, 6-1 su Alessandro Concu) e Matteo Vavassori (doppio 6-2 su Niccolò Ferrari).

Eliminati Tommaso Filippi (doppio 6-1 dal finlandese Linus Lagerbohm), Leonardo Iemmi (6-1, 6-3 dal tedesco Ruben Hartig), Valerio Bracci (6-0, 7-5 dallo statunitense Alexander Chang), Filippo Giovannini (6-2, 6-3 dal britannico Toby Martin), Simone Macchione (6-0, 6-3 dal polacco Oliwier Sterniczuk).

Hanno già un posto nel tabellone principale maschile, invece, la testa di serie numero 4 Fausto Tabacco, la 5 Gianmarco Ferrari, la 8 Lorenzo Carboni, Lorenzo Bocchi, Giovanni Oradini, Federico Iannaccone, Manuel Mazza, Alexander Weis, Stefano D’Agostino, Gabriele Maria Noce, Giorio Tabacco e le wild card Matteo Sciahbasi, Lorenzo Berto e Gabriele Crivellaro.

Femminile. Nel femminile, prosegue il cammino di Francesca Gandolfi (6-3, 6-1 su Carlotta Bassotti), Federica Bilardo (6-2, 6-1 ad Allegra Fiorani), Angelica Raggi (6-1, 6-2 su Caterina Odorizzi), Agnese Gentili (doppio 6-1 sulla svizzera Ines Delaloye), Giulia Paternò (4-6, 6-3, 10-6 su Greta Petrillo), Alessia Antici (7-5, 7-6 sulla cinese Shiyu Ye), Eleonora Alvisi (che incassa il ritiro di Galatea Ferro sul 6-3, 3-1), Federica Trevisan (6-1, 6-2 su Viola Bedini), Nicole Andrea Molaro (con Matilde Mariani che alza bandiera bianca sul 6-4, 4-4), Lavinia Luciano (7-5, 3-6, 10-8 su Ginevra Parentini Vallega Montebruno).

Ai saluti, invece, Alessandra Pezzulla (6-0, 6-2 dalla tedesca Luisa Meyer Auf Der Heide), Benedetta Ortenzi (doppio 6-1 dalla romena Maria Toma), Denise Valente (7-5, 6-2 dalla tedesca Anna Petkovic), Marzia Paola Marina Pieragostini (6-1, 7-6 dalla russa Maria Andrienko) e Barbara Dessolis (7-6, 6-0 dalla tedesca Annemarie Lazar).

Già nel tabellone principale la testa di serie numero 2 Giorgia Pedone, la 5 Jessica Pieri, 6 Deborah Chiesa, la 7 Alessandra Mazzola, Sofia Rocchetti, Camilla Gennaro, Camilla Zanolini e le wild card Matilde Paoletti, Carla Giambelli e Marta Lombardini.

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