Con un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, si chiude il weekend delle oristanesi impegnate nella quarta giornata di andata dei tornei di Eccellenza e Promozione di calcio.

In Eccellenza, il Terralba F. Bellu, nell’anticipo del sabato, pareggia per 1-1 in casa del Bonorva. L’undici allenato da Roberto Concas, su un campo ostico, porta a casa un punto dopo essere andata in svantaggio nel corso del primo tempo. Per i padroni di casa, infatti, nella prima frazione era arrivata la marcatura di Igiene. Nella ripresa è Melis, su rigore, a regalare il pareggio ai terralbesi. Il Terralba sale così a quota 4 in classifica, appaiata ad altre 4 formazioni.

In Promozione, girone A, l’Arborea torna dall’insidiosa trasferta contro l’Antiochense con un pareggio (1-1). Gli uomini allenati da Maurizio Firinu giocano una partita offensiva, cercando la rete con Pibiri e Ciarniello, ma nella ripresa subiscono la rete di Muscas.

Nel finale, Atzeni e compagni trovano poi la parità con il solito Pibiri (5 reti in campionato in 4 gare). Arborea ora al secondo posto, a 2 punti dalla capolista Selargius. L’unica vittoria oristanese è quella del Samugheo che supera per 3-1 l’Uta. Ospiti che vanno in vantaggio nel primo tempo con Piras (ex Tharros). Nella ripresa sono Erbì, Macis e Zucca (gran rete da fuori area) a ribaltare il risultato. Secondo successo stagionale per la compagine guidata da Federico Trudu. Stop casalingo, infine, per la Tharros, contro la Cannonau Jerzu (0-2) dell’ex Bebo Atzori. Oristanesi pericolosi con Marchese e Lonis nel primo tempo. Nella ripresa è Sirigu a sbloccare il risultato. Sullo 0-1, Lonis potrebbe pareggiare su rigore, ma calcia fuori. Chiude poi i conti lo stesso Sirigu nel finale. Tharros che rimane a quota 0 punti in classifica.

Nel girone B, il Bosa, impegnato tra le mura amiche, subisce una sconfitta dal Monte Alma (0-4). A condannare l’undici di Tore Carboni sono le reti di Carta (doppietta per lui), Barracca e Foddai. I bosani incassano così la seconda sconfitta stagionale.

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