Il risultato non lascia spazio a molte interpretazioni, ma la prima giornata deve rappresentare soprattutto un punto di partenza. Il 30-68 incassato dalla Sardinia Rent San Salvatore Selargius contro Milano Basket Stars ha riportato bruscamente le giallonere alla realtà della Serie A2 Femminile, dopo una preseason che aveva invece restituito buone sensazioni e anche il successo nel Trofeo Aeroitalia.

Al PalaVienna, però, il divario è stato evidente. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 12-14, Selargius ha progressivamente perso contatto di fronte alla maggiore energia e fisicità delle ospiti. Particolarmente significativo il dato dei rimbalzi offensivi: ben 31 quelli concessi a Milano, mentre dall'altra parte il 28,9% dal campo racconta bene le difficoltà incontrate nella metà campo offensiva.

L'analisi. A mente fredda, coach Fabrizio Asunis parte proprio dalla differenza rispetto alle indicazioni arrivate durante l'estate. «Le partite di precampionato avevano un'altra intensità e dopo il primo quarto positivo ci siamo un po' smarrite», osserva il tecnico, «abbiamo sentito molto l'intensità delle avversarie, in più avevamo qualche problema fisico e non siamo riuscite a mettere la giusta velocità sul piano offensivo».

Più ancora dei numeri, dunque, il debutto ha mostrato a Selargius quale dovrà essere il livello richiesto dalla categoria. Milano ha imposto la propria fisicità e, dal secondo periodo in avanti, le giallonere non sono più riuscite a trovare le contromisure necessarie: appena 18 i punti segnati negli ultimi trenta minuti.

La strada. È soprattutto sull'aspetto mentale che Asunis vuole intervenire. «Dobbiamo imparare a costruire una mentalità che ci consenta di affrontare in maniera diversa partite di questo tipo. Il percorso non è semplice, ma ci vogliamo provare». Il ko fa male, anche per le proporzioni, e conferma che la strada verso la salvezza non sarà priva di difficoltà. Una sola giornata, però, non può certo bastare per emettere sentenze. Anzi, il San Salvatore avrà tutto il tempo per cambiare registro.

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