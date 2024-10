Magari è presto per parlare di polisportiva, ma di sicuro Torres e Dinamo pensano già ora a collaborare. Una cena Da Vito, a Sennori, con le due squadre e le due dirigenze è il primo atto di un dialogo che può essere molto proficuo per le due maggiori società sportive cittadine e per Sassari.

Pierluigi Pinna, direttore generale di Abinsula, proprietaria della Torres, spiega: “Abbiamo ritenuto opportuno organizzare un incontro/cena con giocatori e staff per dare un segnale, non solo interno, ma soprattutto esterno, di unità affinché queste due realtà possano lavorare e collaborare insieme per il futuro nell’interesse di Sassari”.

Il presidente della Dinamo Stefano Sardara aggiunge: “Siamo sicuri che sia la prima di una serie di iniziative congiunte, nel segno della condivisione e dell’eccellenza: per la nostra città”. Mercoledì prossimo il numero uno del club biancoblù incontrerà la stampa proprio per parlare del futuro societario.

