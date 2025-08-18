Basket, l'Esperia ufficializza l'ingaggio del pivot MorgilloNuovo rinforzo per il reparto lunghi rossoblù in vista della prossima stagione di Serie B Interregionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Esperia Cagliari ha ufficializzato l’ingaggio di Ivan Morgillo, nuovo rinforzo per il reparto lunghi rossoblù in vista della prossima stagione di Serie B Interregionale. Pivot napoletano classe 1992, alto 206 centimetri, è un giocatore versatile capace di agire sia da centro che da ala forte.
Mancino naturale, abbina solidità in area e buona pericolosità fronte a canestro. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Vigor Matelica, arrivando fino alla semifinale playoff proprio contro la formazione di Federico Manca, chiudendo con 11 punti e 7 rimbalzi di media. In carriera ha maturato una lunga esperienza in Serie B, indossando le casacche di Trapani, San Severo, Lecco, Fabriano, Padova, Livorno e Mestre.
Una curiosità lega Morgillo alla Sardegna: suo padre Ciro, anch’egli cestista, militò a metà anni ’90 nella Sulcispes Sant’Antioco, all’epoca protagonista in Serie B2.