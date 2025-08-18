L’Esperia Cagliari ha ufficializzato l’ingaggio di Ivan Morgillo, nuovo rinforzo per il reparto lunghi rossoblù in vista della prossima stagione di Serie B Interregionale. Pivot napoletano classe 1992, alto 206 centimetri, è un giocatore versatile capace di agire sia da centro che da ala forte.

Mancino naturale, abbina solidità in area e buona pericolosità fronte a canestro. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Vigor Matelica, arrivando fino alla semifinale playoff proprio contro la formazione di Federico Manca, chiudendo con 11 punti e 7 rimbalzi di media. In carriera ha maturato una lunga esperienza in Serie B, indossando le casacche di Trapani, San Severo, Lecco, Fabriano, Padova, Livorno e Mestre.

Una curiosità lega Morgillo alla Sardegna: suo padre Ciro, anch’egli cestista, militò a metà anni ’90 nella Sulcispes Sant’Antioco, all’epoca protagonista in Serie B2.

